إليسا ترد بشكل حاسم على خبر زواجها السري

"في الوقت الذي تفبرك به الصحافة الصفراء أخباراً عني، أنا موجودة في دبي أستمتع بأوقاتي مع أصدقائي المفضلين".

هكذا ردّت إليسا عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" على شائعة زواجها سراً في دبي، التي أطلقتها مواقع إلكترونية لبنانية، مؤكدة بطريقة غير مباشرة أنها لم تتزوّج.

ويعرف عن إليسا أنّها نادراً ما تردّ على الشائعات، إلا أنّها هذه المرّة ردّت وبسرعة قياسية، لتضع حداً للشائعة قبل أن تتفاقم، ما يؤكد أن الفنانة باتت تشعر بالانزعاج الشديد من تدخّل الصحافة بحياتها الخاصة.