أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ليوناردو دي كابريو يتناول الغداء في اسكتلندا دعماً للمشردين

Google+ Print

الجمعة 18-11-2016 19:08

قام النجم العالمي الحائز على جائزة أوسكار ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio، بزيارة الى مقهى في إدنبرة باسكتلندا، لزيادة الوعي في ما يخص أزمة المشردين.
وتوقف الممثل الشهير لتناول الغداء في مطعم "Home" الذي يقدم أطباقاً من المطبخين الاسكتلندي والفرنسي، ويخصص عائداته للمشروعات التي تخدم المشردين.
وتحدت حشود من المعجبين الطقس الممطر لإلقاء نظرة على دي كابريو الذي قدم توقيعه للمعجبين قبل تناول الطعام في المقهى.
يشار الى النجم العالمي جورج كلوني George Clooney زار مقهى مشابهاً في إدنبرة العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي