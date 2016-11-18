ليوناردو دي كابريو يتناول الغداء في اسكتلندا دعماً للمشردين

قام النجم العالمي الحائز على جائزة أوسكار ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio، بزيارة الى مقهى في إدنبرة باسكتلندا، لزيادة الوعي في ما يخص أزمة المشردين.

وتوقف الممثل الشهير لتناول الغداء في مطعم "Home" الذي يقدم أطباقاً من المطبخين الاسكتلندي والفرنسي، ويخصص عائداته للمشروعات التي تخدم المشردين.

وتحدت حشود من المعجبين الطقس الممطر لإلقاء نظرة على دي كابريو الذي قدم توقيعه للمعجبين قبل تناول الطعام في المقهى.

يشار الى النجم العالمي جورج كلوني George Clooney زار مقهى مشابهاً في إدنبرة العام الماضي.