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«السادات الديمقراطي» : العفو الرئاسي أولي ثمار مؤتمر الشباب

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«السادات الديمقراطي» : العفو الرئاسي أولي ثمار مؤتمر الشباب «السادات الديمقراطي» : العفو الرئاسي أولي ثمار مؤتمر الشباب

رحب المهندس سيد رمزي أمين الشباب بحزب السادات الديمقراطي بخروج 82 شاب من الشباب المحبوسين اليوم بعد قرار الرئيس عبد الفتاح بالعفو عنهم، مؤكدا أن الإفراج عن الشباب هو أولي ثمار المؤتمر الوطنى للشباب الذى انعقد مؤخرا فى شرم الشيخ، وهو ما يعكس مصداقية المؤتمر وقوة تأثيره.
> وقال رمزي في تصريحات صحفية، أن خروج الـ 82 شاب صباح اليوم، جاء بمثابة خطوة نحو لم الشمل بين رفقاء الوطن مرة أخري، وبادرة تثبت حسن النية من مؤسسة الرئاسة تجاه الشباب
> وأكد رمزي أن هناك قائمة ثانية للعفو سيتم إعدادها قريبا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية لإصدار عفو عنهم، مؤكدا ان الحزب يدرس عدد من ملفات الشباب المحبوسين وسيقوم بالتواصل والتنسيق مع لجنة العفو الرئاسي للمساعدة في الإفراج عن المزيد من الشباب المحبوسين.
> كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على القرار رقم 515 لسنة 2016م بشأن العفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها، وعن العقوبة التابعية لبعض المحكوم عليهم، مالم يكن أى منهم محكوماً عليه فى قضايا أخرى، وبناء على هذا القرار قامت مصلحة السجون اليوم بالافراج عن 82 شاب.

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