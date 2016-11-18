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الزمالك يفوز على طنطا بهدف في الدوري العام

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إنتهت المباراة التي جمعت بين فريقي “الزمالك” و”طنطا”، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري العام، بفوز الزمالك بهدف دون مقابل ، أحرزه اللاعب شيكابلا من ركلة جزاء في أحداث الشوط الاول من المباراة وتحديدا في الدقيقة 35 .

وإستطاع الزمالك أن يقتنص الثلاث نقاط في المباراة ، ليرفع من رصيد نقاطه بالدوري الي 13 نقطة ويحتل بها المركز السادس .

فيما تعرض محمد جودة لاعب نادي “طنطا” للطرد فى الدقيقة 58 من الشوط الثاني، بعد حصوله علي الإنذار الثانى والكارت الأحمر من حكم اللقاء رغم تعرضه للعرقلة من قبل مدافع الزمالك.

 

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