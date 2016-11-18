بالصور.. ضبط طني لانشون فاسد و750 كيلو مكسبات طعم بمصنع فى الإسماعيلية

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط مصنع شهير للمنتجات الغذائية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوى، بداخله طنى لانشون منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجات المصنع و750 كيلو مكسبات طعم ورائحة قبل إضافتها على اللانشون الفاسد وإعادة تصنيعها مرة أخرى.

وكان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، مفادها قيام أحد المسئولين عن مصنع “ف” للمنتجات الغذائية بتجميع كميات من اللانشون منتهى الصلاحية من الاسواق وإعادة فرمه وتصنيعه عقب اضافة بهارات ومكسبات طعم لتلك الكميات.

وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات أكدت صحتها وأضافت بوجود مواد أولية ومستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية بداخل المصنع.

وعقب تقنين الإجراءات، داهم ضباط مباحث التموين والقوة المرافقة لهم المصنع المشار إليه على طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوى، تمكنوا من ضبط ” محمد . ن . ع ” مواليد 1977 مدير مخازن بشركة المصنع ومقيم الشيخ زايد الاسماعيلية .

> وبتفتيش المصنع تم ضبط الكمية داخل إحدى ثلاجات المصنع ، حيث قرر مفتش الأغذية المرافق للحملة من خلال تقرير فنى أن هناك تغييرات فى الشكل واللون والرائحة لتلك الكميات وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وباستكمال التفتيش تم ضبط كمية من مستلزمات الإنتاج والتصنيع منتهية الصلاحية عبارة عن مكسبات طعم وبهارات بداخل شكائر وزنت حوالى ¾ طن اى 750 كيلو جرام .

وبمواجهة المتهم، إعترف بحيازته داخل مخازن الشركة بالمضبوطات وذلك بناء على تعليمات مدير إدارة الإنتاج بالشركة المدعو ” أمير . أ. ا”، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.