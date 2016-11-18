وفد من «الإيكاو» يصل للتفتيش على سلطة الطيران المصرية

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، وفد من المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»، في زيارة للبلاد تستغرق 10 أيام، للتفتيش على سلطة الطيران المدني المصرية بداية من السبت وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصرية، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقالت مصادر بالطيران المدني إن الوفد الذي يضم عدد من الخبراء من «الإيكاو» وصل قادمًا من باريس برئاسة جون جيان ني رئيس الوفد.

ومن المقرر أن تتم عملية التفتيش على الإجراءات الفنية التي يتم تطبيقها داخل صالات السفر والوصول، ومراحل إنهاء إجراءات الركاب بالمطار، كذلك سوف يتم متابعة النواحي الفنية المتعلقة بالسلامة والجودة والبيئة وغيرها من القطاعات الأخرى.