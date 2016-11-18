بعد مرور 60 دقيقة.. الزمالك متقدم وهجوم منظم لـ"طنطا"

كتب سليمان النقر

حافظ الزمالك على تقدمه أمام طنطا بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى العام، أحرزه شيكابالا من ركلة جزاء.

شن الزمالك هجوما منظما على مرمى طنطا بفضل تحركات شيكابالا وستانلى وأحمد جعفر وأيمن حفنى فيما اعتمد لاعبو طنطا على الكرات المرتدة للوصول إلى مرمى أحمد الشناوى، فيما تمركز اللعب فى وسط الملعب فى محاولة من الفريق الأبيض لجس النبض وفتح ثغرة فى دفاعات أبناء السيد البدوى.

ولم تشهد أول ربع ساعة من المباراة خطورة علي المرميين، حيث لم يتعرض كلا الحارسين لأى اختبارات رغم استحواذ الزمالك ومحاولته اختراق دفاعات طنطا حتى الدقيقة 15 التى شهدت ضربة حرة للزمالك سددها شيكابالا على المرمى مباشرة وأنقذها الحارس.

الدقيقة 18 شهدت أول هجمة يصل فيها فريق طنطا لمرمى أحمد الشناوى والتى شهدت تسديدة قوية تصدى لها حارس الزمالك، ونشط لاعبو طنطا بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء واعتمدوا على التمريرات القريبة للتعامل مع خطوط الزمالك المشفرة.

فشل حسنى فتحى فى إحراز هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 26 بعدما استلم كرة طولية من وسط الملعب فى ظهر مدافعى طنطا حيث تصدى الحارس إسلام طارق لانفراد حسنى وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

واحتسب عبد العزيز السيد ركلة جزاء فى الدقيقة 33 نتيجة عرقلة أيمن حفنى داخل منطقة الجزاء من مدافع طنطا وسددها شيكابالا فى الدقيقة 35 فى الزاوية اليسرى لمرمى طنطا.

أضاع محمد جودة لاعب طنطا فرصة التعادل لفريقه بعد استقباله عرضية متقنة من محمود شاكر عبد الفتاح فى الدقيقة 41 وحولها الشناوى إلى ركلة ركنية، فيما استمر تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

شن طنطا هجوم منظم علي مرمى الزمالك مع بداية الشوط الثاني معتمدا على تحركات رضا العزب الذى شكل خطورة على دفاعات الفريق الأبيض، وتمكن من الوصول إلى مرمى الشناوى أكثر من مرة، لكنه لم يوفق فى إدراك هدف التعادل.

وتعرض محمد جودة للطرد فى الدقيقة 58 حيث حصل علي الإنذار الثانى والكارت الأحمر من حكم اللقاء رغم تعرضه للعرقلة من قبل مدافع الزمالك.