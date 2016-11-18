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هيئة الأرصاد الجوية تستنكر بيان «الرى» حول السيول: «ما نقفل إحنا ونمشى»

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هيئة الأرصاد الجوية تستنكر بيان «الرى» حول السيول: «ما نقفل إحنا ونمشى» هيئة الأرصاد الجوية تستنكر بيان «الرى» حول السيول: «ما نقفل إحنا ونمشى»

أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية

استنكر أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بيان وزارة الرى الذى يحذر من قدوم سيول خلال أيام، مضيفًا “أنا بستغرب! ما نخلينا فى شغلنا أحسن.. ولو كل واحد أدى المطلوب منه هيبقى عمله على أكمل وجه”.

واستكمل: “لما وزارة الرى تطلع بيان أرصاد جوية.. طب ما نقفل إحنا ونمشى”.

وأضاف “عبد العال” خلال مداخلة تليفزيونية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامى تامر أمين، أنه نظر إلى الخرائط بنفسه بعد بيان وزارة الرى، فوجد هناك أمطارا خفيفة على السواحل، وأخرى خفيفة للغاية على وسط الصعيد “أسيوط وسوهاج”، وليس لها أى تأثير أو مخاوف مثلما ذكرت وزارة الرى.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن التنبؤ بقدوم الأمطار من وظيفة هيئة الأرصاد الجوية وليس وزارة الرى، معتبرا أن المطلوب من وزارة الرى فقط تجهيز المخرات فى حالة هطول الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الرى فى مثل هذه البيان هو إثارة البلبلة فى الرأى العام.

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