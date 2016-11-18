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السماح لاسكتلندا وويلز بالطعن على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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السماح لاسكتلندا وويلز بالطعن على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي السماح لاسكتلندا وويلز بالطعن على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أرشيفية

قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الجمعة بالسماح لحكومتي اسكتلندا وويلز واتحاد العمال الممثل للعمال المهاجرين بالطعن على الأسلوب الذي ستتبعه رئيسة الوزراء تيريزا ماي في انطلاق المفاوضات.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أضافت المحكمة العليا أنها منحت “حق التدخل” لحكومتي اسكتلندا وويلز، واتحاد العمال المستقل لبريطانيا العظمى، ومجموعة من المغتربين البريطانيين.

ويعني القرار أن جميع هذه الأطراف ستكون قادرة على التعليق على طعن حكومة تيريزا ماي رئيسة الوزراء ضد حكم المحكمة العليا بأنه ينبغي عليها ماي الحصول على موافقة البرلمان قبل التصرف وفقًا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تضع قواعد لعملية تفاوض تدوم سنتين بالنسبة للدول التي تعتزم مغادرة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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