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«الجارديان»: رمضان صبحى على «الدكة» فى مواجهة «ستوك» و «بورنموث»

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«الجارديان»: رمضان صبحى على «الدكة» فى مواجهة «ستوك» و «بورنموث» «الجارديان»: رمضان صبحى على «الدكة» فى مواجهة «ستوك» و «بورنموث»

اللاعب رمضان صبحي

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لفريقى “ستوك سيتى” و”بورنموث”، فى المباراة التى تجمعهما فى الخامسة مساء غد السبت، بملعب “بريطانيا ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

وجاءت التشكيلة الأساسية المتوقعة لفريق “ستوك سيتي” فى مباراة الغد، خالية من رمضان صبحى، بعد عودة السويسرى شاكيرى من الإصابة، والمهاجم النمساوى ماركو أرناوتوفيتش من الايقاف، بعدما سبق وأن شارك أساسياً فى المباراة الماضية أمام “وستهام يونايتد”، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

ويحتل ستوك سيتى الذى حافظ على سجله خالٍ من الهزائم فى مبارياته الستة الأخيرة بالمسابقة، المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على “بورنموث” صاحب المركز الثالث عشر.

يذكر أن، “رمضان صبحى”، شارك فى فوز الوطنى على “غانا” بهدفين دون مقابل، بالمباراة التي جمعتهما الأحد الماضى، بملعب “برج العرب”، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018 فى روسيا.

 

 

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