نشرة ONAا تفاصيل شراء «منصور» لـ«لعاصمة2».. اعتذار «القاهرة والناس».. عودة مسعود لـ«90 دقيقة»

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أكد الدكتور سعيد حساسين، مالك شبكة قنوات العاصمة، فى تصريح خاص لوكالة «ONA» أن المستشار مرتضى منصور، قام بالتفاوض على شراء قناة العاصمة 2، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع اليوم، للاتفاق على تفاصيل الشراء.للمزيد

اعتذرت قناة” القاهرة والناس ” للإعلامي شريف مدكور ، عن سخرية أحد العاملين بها، عقب التقاط الأخير صورة مع مدكور كتب عليها :” أنا ومفيدة شيحة”..للمزيد

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي رئيس تحرير برنامج ” 90 دقيقة” والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على فضائية المحور، إن معز مسعود يعود إلى البرنامج بعد غياب 5 سنوات..للمزيد

قال الإعلامي الرياضي خالد الغندور، في تصريح لـ«ONA» إنه لم يحسم قراره بشأن الاستمرار، في قناة ا لعاصمة1..للمزيد

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج ” 90 دقيقة”، على شاشة المحور، غدًا، الفنانة سما المصري، للحديث عن سر الهجوم عليها..للمزيد

حصلت وكالة ONA على كواليس حلقة الفنان طارق لطفي خلال استضافته في برنامج ” فحص شامل” مع الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة الحياة، والتي تم تسجيلها بالأمس..للمزيد