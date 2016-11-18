أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نشرة ONAا تفاصيل شراء «منصور» لـ«لعاصمة2».. اعتذار «القاهرة والناس».. عودة مسعود لـ«90 دقيقة»

Google+ Print

 أرشيفيةإعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أكد الدكتور سعيد حساسين، مالك قنوات العاصمة، فى تصريح خاص لوكالة «ONA» أن المستشار مرتضى منصور، قام بالتفاوض على شراء قناة العاصمة 2، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع اليوم، للاتفاق على تفاصيل الشراء.للمزيد

سعيد حساسين ومرتضى منصور

سعيد حساسين ومرتضى منصور

اعتذرت قناة” القاهرة والناس ” للإعلامي شريف مدكور ، عن سخرية أحد العاملين بها، عقب التقاط الأخير صورة مع مدكور كتب عليها :” أنا ومفيدة شيحة”..للمزيد

الإعلامي شريف مدكور

الإعلامي شريف مدكور

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي رئيس تحرير برنامج ” 90 دقيقة” والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على فضائية المحور، إن معز مسعود يعود إلى البرنامج بعد غياب 5 سنوات..للمزيد

معز مسعود (أرشيفية)

معز مسعود (أرشيفية)

قال الإعلامي الرياضي خالد الغندور، في تصريح لـ«ONA» إنه لم يحسم قراره بشأن الاستمرار، في قناة ا لعاصمة1..للمزيد

خالد الغندور

خالد الغندور

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج ” 90 دقيقة”، على شاشة المحور، غدًا، الفنانة سما المصري، للحديث عن سر الهجوم عليها..للمزيد

سما المصري

سما المصري

حصلت وكالة ONA على كواليس حلقة الفنان طارق لطفي خلال استضافته في برنامج ” فحص شامل” مع الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة الحياة، والتي تم تسجيلها بالأمس..للمزيد

طارق لطفي و راغدة شلهوب من الحلقة التى تم تسجيلها بالأمس

طارق لطفي و راغدة شلهوب من الحلقة التى تم تسجيلها بالأمس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017