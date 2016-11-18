خالد الغندور يكشف موعد انطلاقة قناة الزمالك

كتبت – إنجي اطفي

أعلن الإعلامي الرياضي الكابتن خالد الغندور، عبر صفحته، عن إنتهاء الاتفاقات بين المستشار مرتضي رئيس الزمالك، و شركة برزنتيشن برئاسة محمد كامل، علي رعاية قناة نادي الزمالك.

وأوضح الغندور، على صفحته اليوم، سيكون هناك أجتماع بين الدكتور سعيد حساسين مالك قنوات العاصمة و رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور لإنهاء الاتفاق على شراء نادي الزمالك لقناة العاصمة الجديدة التي ستتحول لقناة الزمالك، مع بداية السنة الجديدة 2017 و سيشتري الزمالك التردد و الأستوديو الخاص بالقناة.

وتابع: ” سيتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال أيام لتظهر القناة للنور في وقت أقصاه 60 يوم، و إذا حدث هذا سُأعلن قبل نهاية الشهر عن وجهتي الجديدة أن شاء الله و الحمد لله رب العالمين و حتي الآن لم أتفق مع أي قناة جديدة.