بالفيديو.. خبير عسكري: الجماعات المسلحة تستخدم أسلحة محرمة دوليًا بسوريا‎

قال العميد علي مقصود، الباحث في العلوم العسكرية والاستراتيجية في دمشق، إن مجلس الأمن الدولي واجه حرجًا كبيرًا بعد المناشدة الروسية والسورية بالتحقيق عند ظهور عمليات استخدام للأسلحة المحرمة الدولية في سوريا، وهو على يقين بأن الجماعات المسلحة هي التي تستخدم هذه الأسلحة المحرمة.

وأضاف مقصود، خلال مشاركته في النشرة الإخبارية، على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية رنا هويدي، الجمعة، أن الضربات الصاروخية من الأساطيل الروسية الموجودة في البحر المتوسط استهدفت قواعد الإمداد اللوجيستية ومصانع تصنيع الأسلحة للجماعات المسلحة، وهو ما عجل بأن تصدر الأمم المتحدة قرار بتمديد التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في الحرب.