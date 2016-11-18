إغلاق جزئى لطريق مصر الإسكندرية الزراعى غدا لإصلاح فواصل كوبرى بركة السبع

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عن إغلاق جزئى لطريق “مصر – الإسكندرية” الزراعى يبدأ من الغد بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية لكوبرى بركة السبع فى الأتجاهين، والتى تنفذها الشركة الوطنية للتشييد سامكو لمدة 20 يومًا، وسط انتشار للخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى أنه سيتم تعيين خدمات مرورية وعلامات إرشادية بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.