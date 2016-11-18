ضبط صاحب مصنع ملابس لحيازته تمثال يشتبه فى آثريته بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على صاحب مصنع ملابس لاتهامه بحيازة تمثال يشتبه فى آثريته بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة، ان قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ ضمت النقيبين صفوت حمدى ومحمد قاسم تمكنت من ضبط صاحب مصنع ملابس أثناء قيادته سيارة ملاكى وبحوزته تمثال فرعونى يشتبه فى آثريته بطريق الواحات التابع لدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات، وعرض التمثال المضبوط على لجنة متخصصة للتأكد من آثريته.