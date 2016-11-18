وزير التنمية المحلية: تطبيق اللامركزية الكاملة خلال 3 سنوات فى المحليات

قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق اللامركزية الكاملة خلال الثلاث سنوات القادمة بقوة الدستور الذي حدد 5 سنوات من تاريخ إصداره.. مشيرا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا قانون التنمية المحلية الجديد ليقرر ويحدد طريقة تطبيق نظام اللامركزية.

وأضاف وزير التنمية المحلية – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، وأعضاء مجلس الشعب – أن المحافظات قليلة الموارد ستعتمد خلال تطبيق اللامركزية على بعض القوانين التى تعمل على توفير نسب من الدخل للمحافظات من بينها قانون “الضريبة العقارية” وقانون “المحاجر”.

وتابع أن دور وزارة التمية المحلية يتضمن كل ما يطلبه المواطن.. مؤكدا أنه غير مقبول أن يتقدم أي مواطن بشكوى من الخدمات فدور الوزارة هو توفير كافة الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وعن المناطق الصناعية قال وزير التنمية المحلية إن المناطق الصناعية تم تحويل ما يتعلق بها إلى وزراة الصناعة.. مشيرا لى أنه خلال هذا العام سيتم منح تراخيص مؤقتة للمصانع المتوقفة لمدة سنة وأنه سيصدر خلال هذا العام قانون التراخيص الصناعية ليقدم تسهيلات للمستثمرين في مجال الصناعة.