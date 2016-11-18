الجيش العراقى يقتل 26 من (داعش) خلال عمليات تحرير الموصل

بغداد أ ش أ

قتل طيران الجيش العراقى، اليوم الجمعة، 26 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى خلال عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران الجيش قتل 12 إرهابيا ودمر سيارة للتنظيم وحرق كرفانين وقتل وجرح من كانوا داخلهما، كما دمر نفقا يتواجد فيه مسلحون من داعش فى قضاء تلعفر بالمحور الغربى للعمليات الذى تتولاه قوات "الحشد الشعبى".

كما شن طيران الجيش غارات أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا وتدمير دراجة نارية وقتل إرهابيين كانا يستقلانها ومفرزة "هاون" وقتل جميع عناصرها ضمن المحور الجنوب الشرقى فى قرية "عمر كان" بقطاع مسؤولية الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش.

من جهة أخرى، ذكرت كتائب "حزب الله" فى العراق أنها تصدت لطائرة تركية فى تلعفر.. وقالت، فى بيان صحفي مقتضب، إنها تصدت لطائرة تركية حلقت فوق القوات المتوجهة صوب قضاء تلعفر.