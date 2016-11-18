لجنة بوزارة الري تزور الوادي الجديد لتحديد مخرات السيول وحفر مجارى مائية لها

مراسل«ONA»:

زارت لجنة من وزارة الري، محافظة الوادى الجديد، لتحديد أماكن مخرات السيول للبدء في بناء الجسور وعمل مصدات بأماكن المخرات التي تم تحديدها لحماية القرى المهددة بالسيول، حيث تم الإنتهاء من تحديد أماكن مخرات السيول بمركز بلاط ، وجاري حاليًا الإنتهاء من تحديد أماكن المخرات بمركزي الداخلة والفرافرة.

وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، في تصريح صحفي، إن مديرية الطرق بصدد البدء فى تركيب مجاري مائية بعدد من الشوارع والميادين الأكثر إنخفاضًا بمدينة الخارجة، بهدف استيعاب مياه السيول المحتملة خلال الفترة القادمة.

وأشار الي أنه يتم تجهيز عدد من المجاري والبالوعات بميادين بئر الجبانة لاستيعاب أي مياه أمطار قادمة من شارعي جمال عبد الناصر وبور سعيد وكذلك بمنطقة المجاهدين والشعلة .

وأضاف “عشماوى” أن المحافظة عقدت مؤتمرًا لبحث كيفية مجابهة السيول المحتملة، وتم التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية وإعداد قاعدة بيانات دقيقة بالإمكانات المتاحة للمعدات والآلات وأطقم العمل بجميع المراكز والقرى والتوابع واختيار مواقع لإقامة معسكرات الإغاثة السريعة لتكون مجهزة فى حاله الكوارث والأزمات بالإضافة إلى تشكيل مجموعة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والشركات بالمحافظة التى يمكن مشاركتها فى إدارة الأزمة.