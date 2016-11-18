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مجلس ادارة مكتبة محمد بن راشد يوجه الشكر لنائب رئيس الدولة

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مجلس ادارة مكتبة محمد بن راشد يوجه الشكر لنائب رئيس الدولة مجلس ادارة مكتبة محمد بن راشد يوجه الشكر لنائب رئيس الدولة

وجه مجلس ادارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة محمد المر رئيس مجلس الادارة الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى رعاه الله على الثقة التي اولاها اياهم.

وقال محمد المر :نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التى اولانا اياها ..ونأمل ان تقوم مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم هذه المؤسسة الثقافية المميزة بدور كبير فى دعم مختلف اوجه الثقافة والقراءة فى دولة الامارا ت والعالم العربى خصوصا وأنها تأتى ضمن سياق اماراتى حضارى رائد تمثل هذه السنة فى اطلاق عام القراءة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والذي شمل العديد من المبادرات الهامة والداعمة للقراءة والكتاب والمؤلفين والمكتبات ومراكز البحث .

واضاف محمد المر ان مجلس ادارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم سيستنير دائما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحضارية لكى يجعل من هذه المؤسسة الاماراتية الثقافية كنزا للمعارف والعلوم ومقصدا ومؤئلا للقراء والكتاب والمؤلفين وتكون هذه المكتبه المكان الذى تتألف فيه الاصالة ممثلة بتراثنا العربى والاسلامى العظيم والمعاصرة الحاملة لنا نتاجات الثقافات والآداب المعاصرة .

واختتم المر تصريحه املا ان تضاف هذه المكتبه المميزة الى باقي المكتبات العامة والجامعية والمختصة بمختلف مدن وامارات الدولة.

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