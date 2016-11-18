"أم الإمارات" تكرم هند بن مكتوم الشخصية القرآنية المتميزة

كرمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" الشيخة هند بنت مكتوم الشخصية القرآنية المتميزة خلال حفل مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم التي اختتمت مساء اليوم.

كما كرمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الفائزات بالمراكز العشرة الأولى من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

وقال ابراهيم بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة في كلمة مسجلة "إن الدورة الأولى من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم شهدت مشاركات من72 دولة".

وعبرت الشيخة هند بنت مكتوم تعرب عن خالص شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، قائلة "إن الشيخة هند بنت مكتوم: الشيخة فاطمة بنت مبارك سيدة الفضل في أرقى معانيه وصاحبة المجد في أوج تساميه"، وأضافت "نتشرف بحضور الشيخة فاطمة بنت مبارك لهذه المناسبة التي تشع بنور الذكر الحكيم، وحضور الشيخة فاطمة بنت مبارك يعكس حرص سموها على خدمة كتاب الله ورعاية حفظته".

وفي ختام الحفل أهدت الشيخة هند بنت مكتوم تهدي الشيخة فاطمة بنت مبارك قطعة من كسوة الكعبة المشرفة.