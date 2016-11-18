جولة السياحة في "لوسيرن" السويسرية

"لوسيرن"، مدينة في سويسرا تجذب السائحين، لغناها بالمباني العائدة إلى العصور الوسطى، وتحقّق لهم متعة التجوّل على وقع أنغام عازفي الشوارع، وتقدّم لهم فرق الأوركسترا المرموقة خلال المهرجانات السنوية. وتشمل عناوين السياحة الأبرز، في "لوسيرن":

| "كابيلبروكا": هو جسر مغطّى بالخشب، يمتدّ على نهر "رويس" بطول 170 مترًا. كان بُني سنة 1333 لغاية تحصين المدينة، ثم تضررّ نتيجةً لإطلاق النار سنة 1993، ولكن تمّت إعادة بناءه بالكامل لاحقًا. يجاور "كابيلبروكا" برج مياه يعود للقرن الثالث عشر ويرتفع لأكثر من 34 مترًا.

| "المدينة القديمة": تقع "المدينة القديمة" على الضفّة اليمنى من نهر "رويس"، ولا تزال تحافظ على المنازل البرجوازية والنوافير. وكانت قاعة المدينة القديمة، بُنيت بين 1602 و1606 في أسلوب عصر النهضة الإيطالي.

| متحف "روسينغار ساملونغ": للمهتمّين بالفنّ ما بعد الانطباعي، يُنصح بزيارة هذا المتحف الجديد نسبيًّا، فهو يجمع أعمال أكثر من عشرين فنّانًا من القرنين التاسع عشر والعشرين، ومنهم: سيزان ومونيه وشاغال وبراك وكاندينسكي وليجيه وماتيس وميرو، فضلًا عن 125 لوحةً تعود إلى بول كلي وتمثّل كلّ فترات عمله. ويضمّ المتحف أيضًا مجموعة من أعمال بيكاسو، لا سيما لوحاته بعد سنة 1938.

| نصب الأسد: يجسّد هذا النصب وجه أسد المحفور على الصخر. كان صمّمه ثوروالدسن سنة 1820 لذكرى وفاة 26 ضابطًا وأكثر من 700 جندي من الحرس السويسري، الذين قتلوا أثناء حمايتهم للملك لويس السادس عشر في الثورة الفرنسية سنة 1792.

| أسوار البلدة: كان بُني جدار بين 1350 و1408، على طول الجانب الشمالي من مدينة "لوسيرن" القديمة، بالإضافة إلى تسعة أبراج شيّدت في أنماط معماريّة مختلفة، مع الإشارة إلى أن أربعةً منها مفتوحة للجمهور، هي: "شيرمر" وزيت" و"واتش" و"مانلي". كذلك، إن الساعة الأقدم في المدينة، كان بناها هانز لوتر سنة 1535، في برج "زيت".