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لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تزور قسم الأميرية عقب وفاة شخص بالقسم

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لجنة حقوق الانسان

لجنة حقوق الانسان

حرص عدد من أعضاء لجنة حقوق الانسان، علي زيارة مفاجئة لقسم شرطة الأميرية، بناءًا علي واقعة وفاة أحد المواطنين داخل القسم.

وكان أهالي القتيل، قد إتهموا نقيب شرطة قسم الاميرية “كريم مجدي”، بأنه المتورط في قتله.

وأوضح أهالي القتيل، أن مشادة كلامية بينهما دفعت نقيب الشرطة لإلقاء القبض عليه بمنطقة الزاوية الحمراء، والاعتداء عليه واصطحابه إلى قسم الشرطة.

فيما قالت وزارة الداخلية، إن نتيجة التحقيقات، أكدت أنه تم ضبط المتهم مع آخرين في أحد الأكمنة، بحوزتهم 2000 قرص مخدر، كما أن المتوفى سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وأضافت أنه لقى مصرعه، نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

 

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