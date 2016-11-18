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مدير أمن الغربية يشترى 5 كيلو سكر لمواطنة أثناء تفقده ميدان السيد البدوي

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مدير أمن الغربية يشترى 5 كيلو سكر لمواطنة أثناء تفقده ميدان السيد البدوي مدير أمن الغربية يشترى 5 كيلو سكر لمواطنة أثناء تفقده ميدان السيد البدوي

اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية

مراسل«ONA»:

اشترى اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، أثناء تفقده أسواق السلع المدعمة للمواطنين بميدان السيد البدوى، اليوم الجمعة، 5 كيلو سكر لمواطنة من مدينة طنطا لا تستطيع الشراء.

كانت المواطنة قد اشتكت لمدير الأمن ورئيس مباحث ، من السكر عند البقالين، وبيع السكر بأزيد من الأسعار المدعمة التى تطرحها الدولة للمواطنين، ورددت المواطنة هتافات “ربنا يحفظكم لمصر.. ربنا يخلى السيسى”، وسط فرحة عارمة بحصولها على السكر المقدم من مدير أمن الغربية.

يذكر أن، مديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين، تكثف جهودها لتوفير السلع المدعمة وتقديمها للمواطنين تحت إشراف أجهزة الأمن وضباط مباحث التموين.

 

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أونا

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