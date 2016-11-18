لجنة استراداد أراضى الدولة تطرح 3 آلاف فدان بمزاد الأربعاء المقبل

تبدأ لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب، الأربعاء المقبل، حيث ينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولحساب حق الشعب.

وتبدأ المرحلة الثالثة لمزاد حق الشعب، بطرح مساحة 1775 فدانًا بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 إلى 30 فدانًا، بالإضافة إلى طرح مساحة 1301 فدانًا بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا مقسمة إلى قطع تتراوح مساحاتها بين 8 إلى 35 فدانًا.

وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب، هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمينًا لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد

فيما تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة، أن المزاد مفتوح للجميع طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.

وتتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض، سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، وذلك حرصًا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه مزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط، وتؤكد اللجنة أن جميع المزادات تلتزم بالقانون فى كل إجراءاتها وتتم بكل شفافية.