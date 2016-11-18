إلهام شاهين : الساحر كان صادقًا طوال حياته وإنسانًا بسيطًا

كتب: مصطفي حمزة

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الراحل محمود عبد العزيز كان إنسان صادق طوال حياته، وصديق عمرها طوال مشوارها الفني .

وقالت “إلهام” في تصريح خاص لـ”أونا”، إنها كانت تتمني تكريمه هو والفنانين الكبار في حياته وقبل وفاته لما بذله من عطاء فني.

وتابعت: عشت علاقة انسانية معه لمدي تقربي منه ومن زوجته الإعلامية بوسي شلبي التي أعتبرها شقيقتي واسرته .

وأضافت، أن الساحر كان إنسانًا بسيطًا ورمزًا للصدق طوال حياته الفنية بفنه وشخصيته الحقيقية.

وكانت إلهام شاهين ، قد إعتذرت عن إلقاء كلمة عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز باحتفالية “صانع البهجة” المقامة حاليًا بالمسرح المكشوف بالأوبرا.