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إلهام شاهين : الساحر كان صادقًا طوال حياته وإنسانًا بسيطًا

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إلهام شاهين : الساحر كان صادقًا طوال حياته وإنسانًا بسيطًا إلهام شاهين : الساحر كان صادقًا طوال حياته وإنسانًا بسيطًا

كتب: مصطفي حمزة

الهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الراحل محمود عبد العزيز كان إنسان صادق طوال حياته، وصديق عمرها طوال مشوارها الفني .

وقالت “إلهام” في تصريح خاص لـ”أونا”، إنها كانت تتمني تكريمه هو والفنانين الكبار في حياته وقبل وفاته لما بذله من عطاء فني.

وتابعت: عشت علاقة انسانية معه لمدي تقربي منه ومن زوجته الإعلامية بوسي شلبي التي أعتبرها شقيقتي واسرته .

وأضافت، أن الساحر كان إنسانًا بسيطًا ورمزًا للصدق طوال حياته الفنية بفنه وشخصيته الحقيقية.

وكانت إلهام شاهين ، قد إعتذرت عن إلقاء كلمة عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز باحتفالية “صانع البهجة” المقامة حاليًا بالمسرح المكشوف بالأوبرا.

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أونا