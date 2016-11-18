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استقرار سعر الدولار بالبنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم

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استقرار سعر الدولار بالبنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم استقرار سعر الدولار بالبنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم

أرشيفية

استقر سعر صرف الدولار، في البنوك الكبرى نسبيًا اليوم الجمعة، وذلك بعد إعلان موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض 12 مليار دولار، وتسليم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى منه والبالغة 2.75 مليار دولار .

وطبقًا لآخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية، سجل في البنك الأهلي15.8 جنيه للشراءو 16 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار 15.8جنيه للشراء،16.2 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.75 جنية للشراء، و16 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء15.08 جنيه، و16.05 جنيه للبيع.

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