سفير هولندا: القاهرة مكان مناسب لاستخدام الدراجات

قال لاورنس ويستهوف، سفير هولندا بالقاهرة، إن بلاده تهتم دائمًا بقضايا البيئة، وأن المواطنين يستخدمون الدراجات كوسيلة نقل فعاله وصحية وصديقة للبيئة، وهى وسيلة هامة لأنها تجعل الناس اجتماعيين مع بعضهم البعض، بدلاً من عزلتهم فى السيارات.

جاء ذلك فى تصريحات له، على هامش الاحتفالية التى نظمتها السفارة الهولندية، صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان “أورانج بايك داى” للعام الخامس على التوالى، وشارك فيها أكثر من ألفين شاب وفتاة.

وأضاف ويستهوف، أن القاهرة مكان مناسب لاستخدام الدراجات، وأشار إلى قيام بعض السفارات الهولندية فى دول أخرى بتنظيم هذه الفعالية، ولكنها فى مصر أكثر انتشارًا.