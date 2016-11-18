«القاهرة والناس» تقدم اعتذارًا رسميًا لشريف مدكور بسبب إساءة أحد العاملين له

كتبت- إنجي لطفي

نشر الإعلامي شريف مدكور، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نص اعتذار «ميلاد أبي رعد»، المشرف العام على قناة القاهرة والناس، له، بعد أن حل مدكور ضيفًا على برنامج «نفسنة» بالأمس.

وتعود أحداث الواقعة بعد انتهاء شريف من تصوير حلقة من برنامج نفسنة، قام أحد العاملين بالبرنامج بالتقاط صورة مع شريف مدكور وكتب عليها «أنا ومفيدة شيحة»، الأمر الذي أثار غضب واستياء شريف.

واعتذرت القناة عن هذا التصرف، والتي وصفته بانه ليس من قيم ولا أخلاق قناة القاهرة والناس ، حيث أبلغ ميلاد أبي رعد، شريف، اعتذار القناة عما حدث، موكدًا على إصدار طارق نور مالك القناة قرار بفصل هذا العامل لما وصفه بتصرفه غير لائق.