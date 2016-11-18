لأول مرة في الموسم الحالي.. مروان محسن ينضم لقائمة الأهلى أمام الإنتاج الحربي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها في الساعة السابعة من مساء غد السبت، بالجولة التاسعة للدوري العام.

وتضم تشكيلة الفريق : شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل ، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيورأجاي، عبد الله السعيد، عمرو جمال، صالح جمعة ،كريم نيدفيد ومروان محسن .

ويغيب عن القائمة كل من حسام غالي وأكرم توفيق للإصابة، فيما يواصل رامي ربيعة الغياب للإصابة أيضاً، كما يغيب محمد حمدي زكي وعماد متعب وانطوي ومسعد عوض وباسم على وحسين السيد لأسباب فنية.