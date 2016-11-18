أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

لأول مرة في الموسم الحالي.. مروان محسن ينضم لقائمة الأهلى أمام الإنتاج الحربي

Google+ Print
لأول مرة في الموسم الحالي.. مروان محسن ينضم لقائمة الأهلى أمام الإنتاج الحربي لأول مرة في الموسم الحالي.. مروان محسن ينضم لقائمة الأهلى أمام الإنتاج الحربي

مروان محسن

أعلن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها في الساعة السابعة من مساء غد السبت، بالجولة التاسعة للدوري العام.

وتضم تشكيلة الفريق : شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل ، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيورأجاي، عبد الله السعيد، عمرو جمال، صالح جمعة ،كريم نيدفيد ومروان محسن .

ويغيب عن القائمة كل من حسام غالي وأكرم توفيق للإصابة، فيما يواصل رامي ربيعة الغياب للإصابة أيضاً، كما يغيب محمد حمدي زكي وعماد متعب وانطوي ومسعد عوض وباسم على وحسين السيد لأسباب فنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا