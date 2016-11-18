أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تخصيص 457 مليون دولار لإجراء إصلاحات في قصر «باكنجهام»

Google+ Print
تخصيص 457 مليون دولار لإجراء إصلاحات في قصر «باكنجهام» تخصيص 457 مليون دولار لإجراء إصلاحات في قصر «باكنجهام»

قصر باكنجهام – أرشيفية

يخضع قصر باكنجهام أحد أشهر معالم بريطانيا ومقر إقامة الملكة إليزابيث لأعمال إصلاح تستمر نحو عشر سنوات بتكلفة 369 مليون جنيه إسترليني «457 مليون دولار»، بعد أن وافقت على تخصيص الأموال اللازمة لذلك.

وبحسب «رويترز» فأن أعمال الترميمات ستركز على استبدال الأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه ونظام التدفئة وجميعها تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال ديفيد جواك كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية يوم الجمعة “وضعت تكاليف هذه الأعمال الضرورية بشكل ملائم وستضمن أن يستمر القصر على عادته منذ قرون كمقر عمل ملكتنا.”

وسيتم تمويل التجديدات بزيادة مؤقتة في المخصصات المالية التي تحددها الحكومة لتغطية نفقات الأسرة المالكة.

وقال المكتب الصحفي للأسرة المالكة إن الأعمال الأكثر أهمية ستبدأ في أبريل نيسان 2017 وإن القصر سيبقى مفتوحا بالكامل أثناء أعمال التجديد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس