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القبض على 271 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان

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القبض على 271 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان القبض على 271 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان

مراسل – ONA:

أرشيفية

أسفرت حملة أمنية،  شنتها المباحث الجنائية في أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز، عن ضبط 271 هارباً من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن الضباط من القبض على هارب من حكم جنائي في قضية تزوير محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وآخر هارب من حكم جنائي فى قضية مخدرات ومحكوم عليه غيابياً بالسجن المشدد 3 سنوات.

وألقت مباحث تنفيذ الأحكام،  القبض على 104هارباً من جنح الحبس الجزئى، وضبط 13 هارباً من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 102 هارباً صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و50 محكوماً، عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالى 2300 جنيه تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط .

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الادارية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث أسفرت الجهود عن رفع 104 مخالفة متنوعة.

شملت رفع 83 حالة اشغالات بالطريق العام، و21 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين.

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