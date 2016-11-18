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الأزهر يرحب بانتخاب العثيمين أمينًا عامًّا لمنظمة التعاون الإسلامي

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الأزهر يرحب بانتخاب العثيمين أمينًا عامًّا لمنظمة التعاون الإسلامي الأزهر يرحب بانتخاب العثيمين أمينًا عامًّا لمنظمة التعاون الإسلامي

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

رحب الأزهر الشريف بانتخاب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمينًا عامًّا لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد أمس الخميس في مكة المكرمة .

وأعرب الأزهر عن تمنياته في أن يسهم انتخاب العثيمين في الارتقاء بدور منظمة التعاون في خدمة قضايا العالم الإسلامي خاصةً في هذا الوقت الحاسم من تاريخ الأمة.

وأكد الأزهر الشريف أنه على استعداد تامٍّ لتقديم الدعم الكامل للمنظمة من أجل القيام بمهامها ورسالتها في خدمة جميع القضايا التي تهم العالم الإسلامي، متمنيًا للمنظمة وأمينها العالم الجديد دوام التوفيق والتقدم والنهوض بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك.

 

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