وزير النقل يبحث مع محافظ القليوبية معوقات تشغيل الملاحة بترعة الإسماعيلية

عقد الدكتور جلال سعيد، وزيرالنقل، إجتماعًا مع اللواء عمر عبد المنعم محافظ القليوبية، بحضور قيادات الطرق والكبارى والنقل النهرى ، بهدف ازالة المعوقات التى تواجه تشغيل خطوط ملاحية في ترعه الإسماعيلية .

وقالت “الوزارة” في بيان صحفى، إنه تم استعراض المعوقات الواقعة على ترعة الاسماعيلية التى تعوق مرور الوحدات النهرية والتي تتمثل في بعض الكبارى العلويه أو السطحية على الترعة والاجراءات التي تتم بين الهيئات التى تمتلك تلك الكباري لتجهيزها للفتح والغلق لتسهيل عمليات النقل النهري .

كما تم إستعراض مراحل خطة العمل الخاصة بهذا الخط النهري والتى تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل تمثل الأولى من هويس فم ترعه الإسماعلية حتى مدينة بلبيس ك 49.5 والمرحله الثانية من مدينة بلبيس ك 49.5 حتى مدخل مدينة الإسماعلية ك 111 أما المرحله الثالثه فتتمثل فى الوصله الملاحية داخل مدينة الإسماعلية.

وأكد الدكتور جلال سعيد، أن هذا المشروع عند البدء في تشغيله سيمثل إضافة إقتصادية لتفعيل منظومة النقل النهري وسيساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، التى تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويا للصيانة فقط، نتيجة الحمولات الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.