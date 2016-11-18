«الشناوى» و «شيكابالا» يعودان إلى التشكيل الأساسى للزمالك أمام طنطا

استقر المدير الفني لنادي الزمالك، مؤمن سليمان على التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك وطنطا اليوم.

تأكد مشاركة الرباعى أحمد الشناوى وشوقى السعيد وشيكابالا وأيمن حفنى فى التشكيل الأساسى لفريق الزمالك خلال مباراة طنطا المقرر انطلاقها فى السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع التاسع للدورى .

واستقر جهاز الزمالك بقيادة مؤمن سليمان على تشكيل مباراة طنطا بشكل نهائى،

والتى تكونت من حراسة المرمى: أحمد الشناوى و خط الدفاع : محمد ناصف، وشوقى السعيد، وأحمد دويدار، وحسنى فتحى، و خط الوسط : أحمد توفيق، ومحمود عبد العاطى “دونجا”، و”شيكابالا” و “أيمن حفني” خط الهجوم :ستانلى، وأحمد جعفر.