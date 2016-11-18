الإمارات عضوا في لجنة أخلاقيات العمل الصحفي بعمومية (أوانا)

اختارت الدورة السادسة عشرة للجمعية العمومية لمنظمة وكالات الأنباء في آسيا والمحيط الهادي (أوانا) دولة الامارات ممثلة بوكالة انباء الامارات وام عضوا في لجنة اخلاقيات العمل الصحفي بالمنظمة .

وأعرب محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة انباء الامارات المشارك في الاجتماعات بهذه المناسبة عن شكره لجمهورية اذربيجان ولوكالة اذرتاج على استضافة الاجتماعات وحفاوة الاستقبال.

واكد ان وجود الامارات في لجنة اخلاقيات العمل الصحفي بـ (أوانا) يعكس ثقة المنظمة وتقديرها لوكالة انباء الامارات وما وصلت اليه من مكانة متمنيا ان يستفيد الجميع من مخرجات الدورة.

وكانت الجمعية العمومية لـ (أوانا) انتخبت اليوم، المدير العام لوكالة ( آذر تاك ) أصلان أصلانوف رئيساً للجمعية العمومية للفترة من 2016 - 2019 م.كما انتخبت فوقار سعيدوف من وكالة ( آذر تاك ) أميناً عاماً للمنظمة للفترة ذاتها.

وقررت الجمعية إقامة الدورة السابعة عشرة باستضافة وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عام 2019 م.

وكانت باكو شهدت امس الاول انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخامس لوكالات الأنباء العالمية، بمشاركة 180 وفدا يمثلون وكالات أنباء وطنية وخاصة من مختلف أنحاء العالم .

وأكد إلهام حيدر علييف رئيس أذربيجان - في كلمة افتتاح الفعاليات على الانفتاح الإعلامي الذي تشهده بلاده، مشددا على دعمها المبادرات الرامية لتعزيز الانفتاح والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف.