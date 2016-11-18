جمارك المطار تحبط تهريب قطع غيار سيارات بمليوني جنيه قادمة من قطر

مراسل «ONA»:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، الجمعة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من قطع غيار للسيارات الفارهة، قدرت بحوالي 2 مليون جنيه مع راكب مصرى قادم من الصين عبر قطر .

وأكدت مصادر جمركية، لمراسل “أونا”، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، اشتبه عمرو الفولى مأمور الجمرك فى احد الركاب، وبتفتيش حقائبه عثر على كميات كبيرة من قطع غيار السيارات الألمانية.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة لفحص المضبوطات مشكلة من زكريا حسب الله رئيس القسم ومسعد عفيفي مدير ادارة الجمرك، وتبين وجود كميات كبيرة من مستلزمات السيارات داخل حقائب الراكب .

وأضافت المصادر: “بسؤال الراكب أكد أنه حاول تهريب المضبوطات من الصين عن طريق قطر ومنها الى القاهرة لتحقيق مكاسب مادية، وتم عرض الأمر على سامى عبد الرحمن مدير الادارة المركزية لجمارك المطار، والذى أمر بتحرير محضر بالواقعة، ومصادرة المضبوطات .”