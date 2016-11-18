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سعيد حساسين يكشف لـ«ONA» حقيقة بيع قناة «العاصمة2» لمرتضى منصور

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سعيد حساسين يكشف لـ«ONA» حقيقة بيع قناة «العاصمة2» لمرتضى منصور سعيد حساسين يكشف لـ«ONA» حقيقة بيع قناة «العاصمة2» لمرتضى منصور

سعيد حساسين ومرتضى منصور

كتبت – إنجي لطفي

أكد الدكتور سعيد حساسين مالك قنوات العاصمة، فى تصريح خاص لوكالة «ONA» أن المستشار مرتضى منصور، قام بالتفاوض على شراء قناة العاصمة 2، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع اليوم، للاتفاق على تفاصيل الشراء.

وأضاف حساسين،  أن القناه ستكون خاصة بنادى الزمالك، وبسؤاله عن مصير مذيعي قناة العاصمة 2 عند أتمام الصفقة،  قال أنه سوف يتم ترحيلهم لقناة العاصمة ” 1 “، مؤكدًا، أنه لا توجد نيه للأستغناء عن “جابر القرموطى” أو “بوثينة كامل” أو “خالد الغندور” موضحًا أنهم مستمرين ببرامجهم، ولكن على شاشة العاصمة ” 1 “.

 

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