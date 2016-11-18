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«الهجرة الدولية»: ارتفاع أعداد غرقى اللاجئين في «المتوسط» إلى 365 شخصًا

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«الهجرة الدولية»: ارتفاع أعداد غرقى اللاجئين في «المتوسط» إلى 365 شخصًا «الهجرة الدولية»: ارتفاع أعداد غرقى اللاجئين في «المتوسط» إلى 365 شخصًا

لاجئين (ارشيفية)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، الجمعة، عن ارتفاع أعداد اللاجئين الذين غرقوا خلال الأيام الثلاثة الماضية بالبحر المتوسط في ست إلى 365 لاجئا .

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن المتحدث باسم المنظمة ليونارد دويل، قوله “هذه فاجعة حقيقية على مرأى من الجميع..نرى مشاهد مأساوية لزوارق مطاطية تغرق تحت مياه البحر المتوسط في الشتاء”.

وأضاف دويل أن معظم الغرقى من غرب إفريقيا غادروا ليبيا متجهين إلى إيطاليا، لافتا إلى أن عددهم يرفع عدد اللاجئين الغرقى في البحر المتوسط حتى الآن هذا العام إلى 4 آلاف و636 غريقًا.

وتشير أرقام منظمة الهجرة إلى أن عدد القتلى هذا العام زاد بواقع ألف شخص، رغم أن عدد المهاجرين الذي حاولوا الوصول إلى أوروبا بحرا أقل بواقع النصف عنه في العام الماضي.

وكان قد وصل نحو 343 ألفا و589 مهاجرا إلى أوروبا هذا العام، مقابل 728 ألفا و926 وصلوا إليها حتى هذه المرحلة من العام الماضي.

أ ش أ

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