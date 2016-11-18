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فرقة “عبد الحليم نويرة” تشعل الكويت بليلة طرب مصرية

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فرقة “عبد الحليم نويرة” تشعل الكويت بليلة طرب مصرية فرقة “عبد الحليم نويرة” تشعل الكويت بليلة طرب مصرية

فرقة عبد الحليم نويرة أرشيفية

أحيت فرقة عبد الحليم نويره للموسيقي العربية والتابعة لدار الأوبرا ليلة طرب مصرية متميزة مساء أمس /الخميس/ وسط حضور حاشد بمسرح عبد الحسين عبد الرضا بمنطقة السالمية بالكويت.

وتقدم حضور الحفل كل من “السفير المصري لدي الكويت ياسر عاطف والأمين العام للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب المهندس على اليوحه وأركان السفارة المصرية بالكويت “، وعدد من الدبلوماسيين من مختلف البعثات الدبلوماسية بالكويت.

وقدمت الفرقة بقيادة المايسترو أحمد عامر عددا من الأغنيات التي حازت على إعجاب وتصفيق جمهور الحضور بالمسرح، كما شارك في الحفل عدد من نجوم الطرب بالفرقة، ونجوم الأوبرا في أجفان طه وهاني عامر .

واستهلت الفرقة حفلها بمقطوعة موسيقية بعنوان إلى سيدتي والتي اشتملت على تجميع لأجزاء من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، ثم غنت المطربة أجفان طه عددًا من الأغنيات منها أغنية “مالي ” لوردة الجزائرية،  ثم أغنية ” هان الود ” للموسيقار محمد عبد الوهاب، و” بقى عايز تنساني ” لفريد الأطرش “، وأغنية” أما براوة ” لنجاة، واختتمت وصلتها بأغنية ”القلب يعشق كل جميل” لسيدة الغناء العربي أم كلثوم .

وبدأ الجزء الثاني من الحفل مع المطرب هاني عامر حيث قدم أغنية ”سحب رمشه” لمحمد قنديل، ثم أغنية “يا هلي” لعبد الحليم حافظ من التراث الكويتي، وأتبعها أغنية “يا خلي القلب ” لعبد الحليم حافظ، وأغنية كويتية ” طاير من الفرحة ”، واختتمت فقرات الحفل بأغنية ”حاجه غريبة ” لعبد الحليم وشادية، حيث انضمت إليه المطربة أجفان طه .

وحازت جميع فقرات الحفل على إعجاب وتصفيق الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية المحبة للموسيقي العربية والمصرية .

وفي نهاية الحفل، قدم السفير المصري درع الإبداع الذي يحمل صورة الأديب الراحل نجيب محفوظ للمهندس على اليوحه أمين عام المجلس الوطني الكويتي للثقافة، كما قدم السفير المصري شهادات تقدير لجميع أعضاء فرقة عبد الحليم نويره .

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