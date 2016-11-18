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كواليس حلقة طارق لطفي مع «شلهوب» على «الحياة»

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كواليس حلقة طارق لطفي مع «شلهوب» على «الحياة» كواليس حلقة طارق لطفي مع «شلهوب» على «الحياة»

طارق لطفي و راغدة شلهوب من الحلقة التى تم تسجيلها بالأمس

كتبت – إ نجي لطفي

حصلت وكالة ONA على كواليس حلقة الفنان طارق لطفي خلال استضافته في برنامج ” فحص شامل” مع الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة الحياة، والتي تم تسجيلها بالأمس.

قال الفنان طارق لطفي، خلال الحلقة ” انتظرت البطولة بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية، وعاطف الطيب هو من طلبني اللأشتراك في كليب” شنطة سفر”، فهو أستاذي، وعلاقتي بأنغام علاقة أصدقاء الطفولة”.

وعن علاقته بالفنان أحمد السقا، أكد قائلا : “خشيت على السقا عندما قفز من كوبري قصر النيل و قلت له أنت مجنون”.

وعن أبنه الأصغر ياسين، قال: ” أعشق أبني الأصغر ياسين و أعتقد أن وشه حلو عليا”.

كما قال خلال الحلقة: ” أنا لست شخص مثير للجدل، والإخوان استغلوا الدين في السياسية، والأزهر محتاج تطوير، ودوره محصور و يحتاج للأنتشار أكثر ، وخطبة الجمعة يجب أن تكون للمؤهلين فقط”.

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