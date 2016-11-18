جمارك المطار تحبط تهريب قطع غيار سيارات بـ2 مليون جنيه قادمة من قطر

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من قطع غيار السيارات الفارهة قدرت بنحو 2 مليون جنيه بحوزة راكب مصرى قادم من الصين عبر قطر.

قالت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة اشتبه عمرو الفولى مأمور الجمرك فى أحد الركاب وبتفتيش حقائبه عثر على كميات كبيرة من قطع غيار السيارات الألمانية، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة لفحص المضبوطات مشكلة من زكريا حسب الله رئيس القسم ومسعد عفيفى مدير إدارة الجمرك، وعمرو الفولى مأمور الجمرك تبين وجود كميات كبيرة من مستلزمات السيارات داخل حقائب الراكب.

وأضافت المصادر أنه بسؤال الراكب قال إنه حاول تهريب المضبوطات من الصين عن طريق قطر ومنها إلى القاهرة، تم عرض الأمر على سامى عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، الذى أمر بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات.