«ONA» ترصد أفلام موسم الكريسماس وإجازة نصف العام

تقرير- هاني صابر:

مع إقتراب إنطلاق الموسم السينمائي، برأس السنة وإحتفالات الكريسماس، حددت بعض الجهات المنتجة للأفلام مبكرًا موقفها، ولكن لا تزال بعض الشركات المنتجة للأفلام حائرة بين العرض والتأجيل لموسم آخر .

رصدت”ONA”، الأفلام المقرر مشاركتها في الموسم السينمائي المقبل، والأفلام التي لم تحدد موقفها والأعمال التي حجزت مقعدها مبكرًا في موسم إجازة نصف العام ، لتنهي الجدل حول ميعاد طرحها، وحول ما يوضحه التقرير التالي …

مصطفى قمر يبحث عن «قلبه»

يعود الفنان مصطفي قمر، للسينما مرة أخرى بفيلم “فين قلبي” بعد غياب طويل عن التواجد بها .

ومن المقرر أن يخوض “قمر” به المنافسة في موسم رأس السنة ، بحسب ما أعلنت عنه الشركة المنتجة للفيلم في تصريحات صحفية، ويعد العمل التعاون الثاني الذي يجمع مصطفي قمر بالمخرج إيهاب راضي بعد فيلم “حبك نار”.

تدور أحداثه الدرامية فى إطار رومانسى إجتماعى كوميدى، ويشارك في بطولته مصطفي قمر، يسرا اللوزي، شيرى عادل، إدوارد وإيمان السيد، وضيوف الشرف “عزت أبوعوف، هاني رمزي، شيرين، حميد الشاعري وحمادة هلال”، ومن إخراج إيهاب راضي.

واكد يدخل المنافسة بـ «القرد بيتكلم”

وينتظر النجم عمرو واكد، طرح فيلمه السينمائي الجديد “القرد بيتكلم”، المقرر أن ينافس به في موسم الكريسماس أو رأس السنة، بحسب ما أعلنت عنه جهته المنتجه في تصريحاتها الصحفية .

تدور أحداث الفيلم حول ساحرين شقيقين هم “أحمد الفيشاوي وعمرو واكد”، يحضران لخدعة سحرية قادرة على إطلاق سراح والدهما البريء من السجن.

يشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، وعمرو واكد، وريهام حجاج، وسيد رجب، ومحمود الجندى، ورانيا شاهين، ومصطفى أبو سريع، وليلى عز العرب، وتميم عبده ، ومن تأليف ومن إخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سيف عريبى.

القرموطي يواجه «داعش»

فيما ينتظر النجم أحمد آدم، طرح فيلمه السينمائي الجديد “القرموطي في أرض النار”، في موسم رأس السنة ، بعد خروجه من المنافسة في الموسم السينمائي الماضي، لعدم إكتمال مراحل مونتاجه ووجود بعض الملاحظات التي تطلبت تعديلات خلال مراحل مونتاجه.

ويظهر “آدم” في الفيلم من خلال شخصية القرموطي الذي يتورط بسببها للدخول في حلبة التنظيم الارهابي “داعش”، ويكشف من خلال الشخصية طبيعة عملهم وحقيقة التنظيم وتمويله .

الفيلم يشارك في بطولته أحمد آدم وإيمان السيد ومحمود حافظ ومحمد عادل، وهو من تأليف محمد نبوي ومن إخراج أحمد البدري.

“يوم للستات” في مهرجان القاهرة

عرض أمس الخميس، فيلم”يوم للستات” ضمن مشاركته بالمسابقة الرسمية للأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 38 .

وحددت الجهة المنتجة له طرحه تجاريًا في موسم الكريسماس لينافس الأفلام المعروضة.

الفيلم يشارك في بطولته نيللي كريم وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وناهد السباعي وأحمد الفيشاوي، ومن تأليف هناء عطية، ومن إخراج كاملة أبو زكري .

وأكدت النجمة إلهام شاهين، أنها تنتظر ردود أفعال الجمهور عن الفيلم عقب طرحه جماهيريًا بموسم رأس السنة، وخاصة من السيدات، مشيرة الي أن الردود التي تلقتها من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي كانت جيدة.

وقالت “إلهام” في تصريح خاص لـ”ONA”، إنها واجهت صعوبات عديدة في الفيلم لما تطلبه من وقت كبير في تصويره وكان إرهاقا في الانتاج ، لتعدد أماكن تصويره ، واستغرق حتي خروجه للنور ما يقرب من 6 سنوات.

وأضافت، أن الفيلم غير موجه للنساء فقط، ولكن يحمل في طياته العديد من الرسائل المهمة في المجتمع لكل طوائفه وشرائحه .

“يا تهدي يا تعدي”

ويدخل حلبة المنافسة بموسم الكريسماس فيلم “يا تهدي يا تعدي”، الذي تراهن عليه الجهة المنتجة بتحقيق ايرادات عالية في الموسم.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى وكوميدى ورومانسى، من خلال فتاة تعمل مدربة فى مدرسة لتعليم القيادة للسيدات، ومن خلال تلك المدرسة يتعرض العمل لمجموعة من المشكلات المختلفة، التى تتعرض لها الفتيات والسيدات فى المجتمع المصرى، من كافة وجهات النظر، منها الظلم فى الشارع، وما يقال حول أن السيدات لا يجدن القيادة، ويتناول بعد اجتماعى عندما تدخل البطلة فى علاقة حب مع شاب فى مستوى اجتماعى أعلى منها، أو من خلال مشكلاتها مع أسرتها.

الفيلم بطولة آيتن عامر، ومحمد شاهين، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومحمد عادل، وعايدة رياض، ومن تأليف أحمد عزت، ومن إخراج خالد الحلفاوى، ومن إنتاج شركة “الريماس” للإنتاج الفنى.

وأكد الفنان محمد شاهين، أن الفيلم يعد تجربة مختلفة له علي مستوي السنيما ، وأنه فيلم لايت ولن يصيب الجمهور بحالة من الارهاق عند مشاهدتهم له عقب طرحه بالسينما.

وقال “شاهين” في تصريح خاص لـ”ONA”، إنه استمتع كثيرًا بالعمل مع الفنانة آيتن عامر، مؤكدًا أن العمل معها يكون له شكل مختلف لما تخلقه من حالة مرح خلال تصوير الفيلم.

وأضاف، أن الفيلم يناقش عدد من المشكلات المختلفة التى تتعرض لها الفتيات والسيدات فى المجتمع بما فيها قيادتهم للسيارات، وهي قضية مهمة خلال الفترة الحالية أن يتم مناقشتها بفيلم سينمائي ، والقضية تتحمل وجود أفلام أخري لمناقشتها .

أفــــلام لم تحسم موقفها من العـــرض أو التأجيــــل

فيما كان من المقرر طرح فيلم “مولانا “ بموسم رأس السنة، إلا أن شركة” iProductions ” المنتجة له حسمت موقفه بعرضه في موسم إجازة منتصف العام، ليكون من أوائل الأفلام التي حجزت مكانها في هذا الموسم.

جاء ذلك بعد تعاقد الشركة المنتجة للفيلم مع شركة “أوسكار” للتوزيع ودور العرض لتتولى الأخيرة مهمة التوزيع الداخلي للفيلم بدور العرض داخل مصر.

الفيلم مستمدة أحداثه من رواية للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وقدم معالجته السينمائية وأخرجه مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته عمرو سعد ودرة وريهام حجاج.

ويبقي أيضا الفرصة قائمة أمام فيلم “ياباني أصلي”، للمنافسة في موسم رأس السنة، خاصة أنه تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده ، ولكن لم تحدد جهته المنتجة طرحه من عدمه بالموسم السينمائي المقبل.

ولم تحدد الجهة المنتجة لفيلم”دعدوش” موقفها بالفيلم في موسم رأس السنة، حول عرض الفيلم او تأجيله.

وكان الفيلم قد خرج في اللحظات الأخيرة من المنافسة بالموسم السينمائي الماضي، رغم اعلان منتجه طارق عبد العزيز طرحه في الموسم السابق إلا أن الحظ وقف ضد الفيلم ليتم تأجيله.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال شاب محبط فشل في الحب وفشل في العمل، ولكنه بمحض الصدفة وجد إعلانا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أجل الانضمام للتنظيم مع الوعد بوجود نساء وأموال، وهو ما دفعه للموافقة، لينضم إلى معسكر التنظيم، ويكتشف بعدها أنه وسط تنظيم إرهابي وأنه يعيش حياة خطرة.

يشارك في بطولة العمل هشام اسماعيل وميريهان حسين ومن إخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج طارق عبد العزيز.

ويدخل فيلم “جواب إعتقال” ضمن الأفلام التي لم تقرر السبكي للانتاج الفني طرحه برأس السنة أم تأجيله .

> ومن المفترض أن يتم طرحه في السينما بعد موسم رأس السنة، بسبب مشاركة “السبكي” في موسم الكريسماس بفيلم من انتاجه وهو “القرموطي في أرض النار”، خوفًا من تأثير نزول فيلم رمضان بالسينمات علي ايرادات فيلم “آدم”.

وحتي الآن لم تقرر الجهة المنتجة بشكل رسمي، المغامرة في الموسم بالفيلمين أم الإكتفاء بفيلم واحد فقط.

ويدخل ضمن هذه الأفلام أيضًا فيلم “طلق صناعي”، للنجمة حورية فرغلي وماجد الكدواني، وواجه الفيلم عدة تأجيلات، وتم مؤخرًا الانتهاء من تصوير جميع مشاهده.

ولم تتخذ الجهة المنتجة قرارًا حتي الآن بطرح الفيلم في موسم رأس السنة أم عرضه بموسم إجازة نصف العام .