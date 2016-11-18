أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول 150 سيارة لموانيء السويس

Google+ Print
وصول 150 سيارة لموانيء السويس وصول 150 سيارة لموانيء السويس

موانيء السويس (أرشيفية)

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة.

وأضاف “ملاك”، في بيان اليوم الجمعة، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة الرياض و على متنها 131 راكب و 2 سيارة كما تغادر السفينة ALBida GR و على متنها 52 الف و 500 طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة امانة و على متنها 756 راكب و 45 سيارة و 10 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 89 راكب و 94 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها 201 راكب و 11 شاحنة و 3 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة فيما غادرت العبارة الرياض و على متنها 495 راكب و 69 سيارة و 1 شاحنة.

وصرح المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 490 راكب و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 14 تريلا و 5 براد.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 269 راكب و 8 تريلا و 13 براد و 2 سيارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا