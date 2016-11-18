وصول 150 سيارة لموانيء السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة.

وأضاف “ملاك”، في بيان اليوم الجمعة، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة الرياض و على متنها 131 راكب و 2 سيارة كما تغادر السفينة ALBida GR و على متنها 52 الف و 500 طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة امانة و على متنها 756 راكب و 45 سيارة و 10 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 89 راكب و 94 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها 201 راكب و 11 شاحنة و 3 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة فيما غادرت العبارة الرياض و على متنها 495 راكب و 69 سيارة و 1 شاحنة.

وصرح المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 490 راكب و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 14 تريلا و 5 براد.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 269 راكب و 8 تريلا و 13 براد و 2 سيارة.