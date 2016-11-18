طرق دبي تنجز 100 مظلة مكيّفة ذكية مزودة بالانترنت المجاني

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجازها (100) مظلة مكيّفة وذكية مخصّصة لانتظار مستخدمي الحافلات العامة من خلال نموذج الشراكة مع القطاع الخاص حيث تم توزيعها على أكثر من (15) منطقة في عموم إمارة دبي.

وكان قد تم تدشين أول مظلة مكيّفة ذكية في فبراير من العام الجاري.

وأكّد محمد عبدالله آل علي مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أن َ إنجاز 100 مظلة مكيفة وذكية يحقق أحد أهم الغايات الاستراتيجية للهيئة وهي الغاية الثالثة "إسعاد الناس" .

وأوضح أن المظلات المكيّفة الذكية توفر خدمات متنوعة لمستخدمي الحافلات العامة منها خدمة الإنترنت المجاني (واي فاي الإمارات) وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) إضافة إلى خدمة بيع وإعادة تعبئة بطاقات (نول) تعبئة رصيد الهواتف المتحركة خدمة دفع فواتير الجهات الحكومية وخدمة شحن الهواتف المتحركة فضلا عن توفير معلومات الركّاب وخدمات الهيئة من خلال جهاز الخدمة الذاتية "الكيوسك" وشاشات تفاعلية للدعاية والإعلان وشاشات لتوفير المعلومات عن خدمات الهيئة إلى جانب بيع المرطبات والوجبات الخفيفة.

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