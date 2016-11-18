غدًا.. محاكمة معتز مطر بتهمة التحريض ضد الدولة

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت، الدائرة 21 إرهاب بالجيزة، محاكمة الإعلامي معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية في القضية رقم 9609 لسنة 2016 لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة وترويج الشائعات من خلال برنامجه “مع معتز” المذاع من خارج مصر على قناة الشرق.

وكانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد قد قررت أحالة القضية للدائرة 21 إرهاب وحددت جلسة غدًا لنظر القضية.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رصدت قيام المتهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصري.

وأضافت التحقيقات أن المتهم من خلال برنامجه المذاع على «قناة الشرق»، حرّض على التظاهر ضد الرئيس، إضافة إلى سخريته من خطابات رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة ضد النظام الحالي.