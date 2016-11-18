أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

هروب «السقا» يتسبب في إزدحام مروري أعلى كوبري قصر النيل

Google+ Print
أحمد السقا

أحمد السقا

يواصل النجم أحمد السقا، حاليًا تصوير دوره في فيلمه السينمائي الجديد”هروب اضطراري”، وذلك بمنطقة كوبري قصر النيل بوسط البلد.

وتسبب تصوير الفيلم علي الكوبري الي تعطل الطريق وإزدحام مروري ، مما إستدعي شرطة المرور الي تكثيف التواجد بمنطقة كوبري قصر النيل، لتسيير حركة المرور .

وحرص منتج الفيلم محمد السبكي ، علي التواجد  خلال التصوير مع عدد من البودي جاردات بالفيلم لتأمين فريق العمل.

فيلم “هروب اضطرارى”، بطولة أحمد السقا، غادة عادل، أمير كرارة، فتحى عبد الوهاب، أحمد زاهر، مصطفى خاطر، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 

fff

sds

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا