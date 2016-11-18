هروب «السقا» يتسبب في إزدحام مروري أعلى كوبري قصر النيل

يواصل النجم أحمد السقا، حاليًا تصوير دوره في فيلمه السينمائي الجديد”هروب اضطراري”، وذلك بمنطقة كوبري قصر النيل بوسط البلد.

وتسبب تصوير الفيلم علي الكوبري الي تعطل الطريق وإزدحام مروري ، مما إستدعي شرطة المرور الي تكثيف التواجد بمنطقة كوبري قصر النيل، لتسيير حركة المرور .

وحرص منتج الفيلم محمد السبكي ، علي التواجد خلال التصوير مع عدد من البودي جاردات بالفيلم لتأمين فريق العمل.

فيلم “هروب اضطرارى”، بطولة أحمد السقا، غادة عادل، أمير كرارة، فتحى عبد الوهاب، أحمد زاهر، مصطفى خاطر، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى.