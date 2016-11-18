غدًا.. أولى جلسات محاكمة 42 متهمًا بخلية لجان العمليات المتقدمة

مراسل «ONA»

تبدا غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أولي جلسات محاكمة 24 متهمًا، منهم 14 حضوري علي رأسهم محمود فتحي ” رئيس حزب الفضيلة ” ، وأحمد محمد طه وهدان ” نجل الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب الأرشاد ، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ” لجان العمليات المتقدمة “.

وأُسندت للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة