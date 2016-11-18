الأرصاد: طقس الغد دافىء على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدًا السبت طقس دافىء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وقال بيان صادر عن الهيئة، الجمعة: “كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب البلاد على مدينتى حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة هناك، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف البيان: “بالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية”.

وتوقعت الهيئة في بيانها ان تكون درجات الحرارة في بعض المناطق كالتالي: “درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 25 والصغرى 14 وفى الإسكندرية 25، والصغرى 16، وفى مطروح 16 ،24 .

أ ش أ