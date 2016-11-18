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غدًا.. محاكمة 13 متهمًا فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي

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غدًا.. محاكمة 13 متهمًا فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي غدًا.. محاكمة 13 متهمًا فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت، الدائرة 19 جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، محاكمة 13 شخص لإتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وسرقة سيارته.

 وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكانية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة، ضم كلا من أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علواني ومحمد حلمي وكلاء النيابة.

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