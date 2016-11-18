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اليوم.. عرض 42 فيلمًا والاحتفاء بـ«الساحر» في «القاهرة السينمائي»

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لوجو المهرجان والراحل محمود عبد العزيز

لوجو المهرجان والراحل محمود عبد العزيز

كتب ـ مصطفى حمزة:

تشهد فعاليات الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى، اليوم الجمعة، عرض 44 فيلمًا، وعدة ندوات، إلى جانب احتفالية “صانع البهجة” المهداة للفنان الراحل محمود عبد العزيز.

تقام الاحتفالية بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، ويشرف عليها الناقد طارق الشناوي، وتبدأ فى الرابعة عصرًا بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا.

ومن بين الأفلام المقرر عرضها اليوم، “اشتباك” للمخرج محمد دياب، ويعرض فى التاسعة مساءً بمركز الإبداع، بينما يقدم في التوقيت نفسه على المسرح الكبير فيلم “أين الغزوة المقبلة” للمخرج الأمريكى مايكل مور.

كما يعرض بالمسرح الصغير الفيلم السعودي “بركة يقابل بركة” للمخرج محمد الصباغ، وفى سينما كريم يقدم فيلم المخرج الأمريكى “جمهورية ناصر..بناء الحديثة “، ضمن فعاليات البانوراما الدولية.

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